В Майами умерла мать основателя Amazon Джеффа Безоса

14 августа в Майами в возрасте 78 лет умерла Джеки Безос — мать основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса. Сообщается, что она страдала деменцией.

Фото: Stephen Lovekin / Save the Children / Getty Images Джеки Безос на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке (ноябрь 2014 года)

Фото: Stephen Lovekin / Save the Children / Getty Images

Госпожа Безос активно помогала своему сыну в первые годы существования Amazon. Будущий технологический гигант, капитализация которого сейчас оценивается почти в $2,5 трлн, был создан в 1994 году как интернет-магазин по продаже книг. В 1995-м госпожа Безос вместе со своим мужем и отчимом Джеффа Мигелем Безосом вложила в стартап $245 тыс.

Джеки Безос родила Джеффа в 1964 году, когда ей было 17 лет и она училась в старшей школе. Отцом Джеффа Безоса был Тед Йоргенсен, который развелся с Джеки, когда ребенку было 17 месяцев. Через несколько лет она вышла замуж за Мигеля Безоса, который усыновил Джеффа. В этом браке у Джеки родилось еще двое детей.

Яна Рождественская