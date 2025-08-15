Sony Pictures демонстрируют упущенную выгоду

«Синема Парк» планирует отсудить у киностудии Sony более 0,5 млрд руб. упущенной выгоды. Как пишет РБК, российская компания выставила иск к местному подразделение голливудской студии. В нем сумма, которую кинотеатры могли бы заработать на официальном показе 15 фильмов Sony Pictures с 2022 года. Это не первый иск об упущенной выгоде к ушедшей из РФ компании, и опрошенные “Ъ FM” юристы говорят о росте числа подобных дел. Подробности — у Сергея Симонова.

В начале 2025-го экс-представительство Sony вспомнило о долгах российских кинотеатров за показы, которые те набрали еще до ухода голливудской студии из страны, и потребовало всего более 1 млрд руб. РБК отмечает, что сейчас большинство дел уже прекращены. Однако по крупнейшему иску почти на 500 млн руб., как раз к объединенной компании «Синема Парк» и «Формула кино», стороны к соглашению не пришли, пишет РБК. Теперь киносеть Александра Мамута хочет почти 600 млн руб. от Sony Pictures якобы за упущенную выгоду. Гендиректор Comscore в России Роман Исаев называет иск от «Синема Парка» условно встречным: «Претензии насчет упущенной выгоды из разряда домыслов. Скорее всего, это просто коммерчески оправданная рыночная реакция на попытку ООО "Контент-Клуб" взыскать долги по фильмам Sony Pictures, которые на данный момент, как известно, не оплачены. Относительно того, что цепочка передачи Sony Pictures "Контент-Клубу" была признана юридически полноценной и правомочной, соответственно, большое количество игроков рынка этот долг по картинам погасили в адрес уже этой компании».

Суд назначил рассмотрение дела на сентябрь. Было похожий прецедент с решением в пользу кинотеатра: еще в 2022-м иркутский зал смог отсудить у другой голливудской студии — Universal — почти 3 млн руб. за срыв показа «Бэтмена». Однако сейчас у требований «Синема Парка» перспектив немного, считает председатель московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев: «Так как правоотношения вытекают из тех же однотипных договоров между производителем и прокатчиком, можно использовать ранее достигнутые переговоры, утвержденные судом, если мы говорим о мировом соглашении. Но у нас все-таки не английское право, суд самостоятелен при вынесении решения.

Тем не менее, предположим, что инстанция удовлетворит заявленные исковые требования. Вопрос в том, как это решение будет реализовываться в недружественной юрисдикции».

Фирма ALUMNI partners в комментарии для “Ъ” сообщала, что после ухода иностранных компаний из России в более чем 40% сделок начали встречаться пункты о компенсации упущенной выгоды. И теперь многие российские компании захотят постфактум добиться компенсаций от ушедшего из страны бизнеса, считает советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин: «Прошел или уже заканчивается трехлетний срок исковой давности.

Конечно, все будут пытаться взыскать как можно больше, и упущенная выгода в этом плане предоставляет больше возможностей. Но ее очень сложно доказать.

Самое важное обстоятельство — было ли там вообще нарушение. Так, например, в случае с Renault один из автодилеров пытался взыскать упущенную выгоду, но ему было отказано, так как после ухода концерна истец начал продавать китайские машины и на этом заработал».

В начале лета общий бокс-офис кинотеатров бил рекорды. При этом участники рынка отмечают, что до трети выручки (1 млрд руб. только в июне) собрали проекты «теневого» неофициального проката.

