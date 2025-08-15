В Новоалександровске главного архитектора заподозрили в превышении полномочий

В отношении бывшего главного архитектора Новоалександровского округа возбудили уголовные дела по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получении взятки в крупном размере» и п.п. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Перед этим чиновник был уволен в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Как ранее сообщалось, в 2024 году главный архитектор администрации округа действовал в интересах застройщика и организовал проведение незаконных кадастровых работ.

Результатом этих действий стала передача из муниципальной собственности земельного участка площадью 2 тыс. кв. м со спортивной площадкой. При этом должностное лицо не уведомило руководство об обращениях третьих лиц, пытавшихся склонить его к коррупционным нарушениям. Сумма ущерба от его действий составила более 950 тыс. руб.

«В ходе следствия было установлено, что за оказание содействия знакомому фигурант получил от директора строительной организации и его партнера по реализации строящихся квартир взятку в размере 200 тыс. руб.»,— говорится в сообщении ведомства.

В отношении взяткодателей следователем СК России также возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки группой лиц в крупном размере».

Расследование уголовных дел продолжается.

Наталья Белоштейн