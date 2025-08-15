Вице-премьер Оверчук: Россия поддерживает Армению в создании «маршрута Трампа»

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия поддерживает Армению в создании транспортного коридора с Азербайджаном. Переход известен как «маршрут Трампа». Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Оверчук отметил, что Ереван для Москвы — важный стратегический союзник, и если власти Армении считают, что стране пойдет что-то на пользу, то РФ поддержит их в этом.

«Если они считают, что подписание соответствующей декларации в Вашингтоне обеспечивает большие гарантии безопасности, то это хорошо,— добавил он, — потому что мы также поддерживаем мирные процессы на Южном Кавказе».

Вице-премьер сообщил, что на следующей неделе отправится в Ереван, чтобы обсудить работу Армении в Евразийском экономическом союзе.

Армения, Азербайджан и США подписали декларацию о создании «Маршрута Трампа». Это транспортный коридор длиной в 40 км, который должен соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой — через Сюникскую область Армении.