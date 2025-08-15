Глава СКР затребовал доклад об убийстве федерального судьи под Волгоградом

И.о. руководителя волгоградского следственного управления Дмитрий Буравцов доложит о ходе расследования обстоятельств убийства федерального судьи в Камышине. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, накануне, 14 августа, мертвого федерального судью нашли у здания Камышинского городского суда. На теле обнаружили огнестрельные и колото-резаные ранения.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался житель Камышина. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). По данным СМИ, убитый — 41-летний Василий Ветлугин.

Павел Фролов