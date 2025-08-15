Памятник культуры дом купца Алафузова выставили на продажу за 68,5 млн рублей

Дом купца Алафузова в Казани, который является памятником культурного наследия, выставили на продажу за 68,5 млн руб. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений.

По данным продавца, общая площадь объекта составляет более 622 квадратных метров. Здание, состоящее из двух этажей, было построено в 1917 году. На объекте расположено 25 парковочных мест. Продавец утверждает, что здание было полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что на проектные и реставрационные работы для восстановления театра Алафузова направили 6,24 млн руб. На реставрацию бывшей фабрики купца планировали выделить 10 млрд руб.

Диана Соловьёва