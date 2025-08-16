Анна Калинская поправила рейтинг

В четвертьфинале Cincinnati Open, турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $5,1 млн, проходящего в Цинциннати, россиянка Анна Калинская в двух партиях проиграла действующей чемпионке Wimbledon польке Иге Швёнтек. Однако в целом российская теннисистка успешно выступает в ходе американской серии. На трех последних турнирах она выиграла 9 матчей из 12 и может в ближайшее время вернуться в первую тридцатку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поражение от Иги Швёнтек в четвертьфинале Cincinnati Open не повлияло на благоприятное впечатление от выступления Анны Калинской (на фото) в ходе американской серии

Фото: Dylan Buell / Getty Images Поражение от Иги Швёнтек в четвертьфинале Cincinnati Open не повлияло на благоприятное впечатление от выступления Анны Калинской (на фото) в ходе американской серии

Фото: Dylan Buell / Getty Images

Нынешний сезон пока складывается для Анны Калинской не так успешно, как предыдущий, по ходу которого она благодаря четвертьфиналу Australian Open и нескольким другим хорошим результатам в первой половине года достигала 11-го места в мировой классификации. Находясь в январе на 14-й позиции, 26-летняя россиянка в конце июля опустилась на 48-е место, но тут же дошла до финала на турнире категории 500 в Вашингтоне и вплотную приблизилась к первой тридцатке.

Затем был выход в третий круг «тысячника» в Монреале, а в Цинциннати Калинская прошла в четвертьфинал. При этом среди ее соперниц на этом представительном состязании оказались финалистка Wimbledon американка Аманда Анисимова (8-я в мире) и россиянка Екатерина Александрова (16-я), от которой ранее Калинская потерпела шесть поражений подряд.

С полькой Игой Швёнтек у нее было положительное соотношение встреч. В их единственном матче, полуфинале прошлогоднего «тысячника» в Дубае, Калинская одержала убедительную победу в двух партиях. В принципе стиль игры Швёнтек, которая в большей степени делает ставку не на силу, а на точность, подходит Калинской, умеющей разрывать чужую оборону за счет агрессивности. Однако, для того чтобы на равных соперничать с экс первой ракеткой мира, ей требуется находиться в оптимальной физической форме, а в этот раз уже после третьего гейма россиянке понадобилась помощь врача, перебинтовавшего ей левую икроножную мышцу.

Тем не менее борьбы на корте было достаточно. Уступая в первой партии — 2:5 и 15:40, Калинская выиграла шесть очков подряд, а при счете 3:5 имела брейк-пойнт, который, правда, реализовать не сумела. Во втором сете на брейк польки в третьем гейме россиянка тут же ответила своим, но в седьмом гейме снова потеряла свою подачу. Отыграв четыре матчбола в девятом гейме, Калинская дала понять, что намерена сражаться до конца, однако Швёнтек все-таки закрыла матч — 6:3, 6:4.

Впервые в карьере попав в восьмерку сильнейших на этом состязании, Калинская, которая на данный момент находится в рейтинге на 34-м месте, на трех последних турнирах выиграла 9 матчей из 12. Такая стабильность не только обнадеживает, но и позволяет ей рассчитывать на возвращение в топ-30 если не по окончании Cincinnati Open, то после US Open. В прошлом году Калинская в Нью-Йорке не выступала — соответственно, сейчас ей не нужно будет защищать там ни одного очка.

В свою очередь, Швёнтек продолжает погоню за первой ракеткой мира Ариной Соболенко. По очкам, набранным в этом году, полька идет второй, отставая от белоруски не очень сильно. И не исключено, что самый интересный отрезок их соперничества, в которое способна вмешаться и американка Коко Гауфф, в этом году еще впереди.

На мужской половине «тысячника» в Цинциннати, очередной сюрприз преподнес 23-летний француз Теранс Атман — 136-й номер мирового рейтинга, пробивавшийся в основную сетку через квалификацию. Ему в четвертом круге удалось переиграть девятую ракетку мира Хольгера Руне, причем очень уверенно — 6:2, 6:3. Этот результат оказался на руку россиянину Карену Хачанову, который после неудачи датчанина очень близок к возвращению в первую десятку классификации Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Единственным игроком, способным этому помешать, перед началом вчерашнего игрового дня оставался другой представитель России — Андрей Рублев, который в ночь с пятницы на субботу встречался с испанцем Карлосом Алькарасом. Правда, чтобы самому вернуться в топ-10, Рублеву требовалось для начала одолеть экс первую ракетку мира, а затем выиграть турнир.

Евгений Федяков