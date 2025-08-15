На Урале импорт иномарок вырос почти в три раза

Через Екатеринбургскую таможню на Урал ввезли более 260 легковых автомобилей с начала года, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления УТУ). Это почти в три раза превышает прошлогодний показатель за тот же период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«При этом 60% из этого количества составляют автомобили из Китая — их импорт вырос более чем в пять раз. Пик поставок пришелся на июнь. Доля ввезенных машин из Грузии составляет 18%, рост в три раза»,— рассказал исполняющий обязанности начальника таможни Дмитрий Шишкин.

Таможенные платежи увеличились в 3,5 раза, их сумма составила 220 млн руб. Сумма утилизационного сбора превысила 42 млн руб. По данным таможни, более 80% пассажирских деклараций оформляются без продления сроков выпуска — не позднее следующего дня после регистрации декларации.

Напомним, с января по сентябрь 2025 года уральские таможенники перечислили в бюджет РФ более 84 млрд руб. За этот период жители Урала ввезли и оформили 608 автомобилей из дальнего зарубежья, что практически в два раза больше, чем за весь прошлый год.

Ирина Пичурина