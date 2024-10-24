С начала года уральские таможенники отправили в бюджет РФ более 84 млрд рублей

С начала 2024 года уральские таможенники перечислили в бюджет РФ более 84 млрд руб. Об этом сообщил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Фролова, около трети всех перечислений составляют экспортные пошлины. «В 2024 году экспорт в регионе деятельности Уральского таможенного управления составил $7,2 млрд. Чаще всего товары отправлялись в Китай, Турцию, Узбекистан, США и Корею»,— рассказал он, добавив, что за рубежом пользуется спросом уральские металлы и изделия из них, продукция химическое промышленности, древесина, машины и оборудование.

На долю импорта, в свою очередь, пришлось $2,4 млрд. Чаще всего уральские предприятия закупают товары в Китае, Турции и Узбекистане.

Кроме того, господин Фролов рассказал, что на Урал с начала года ввезли почти $6 млн, что уже превысило общую сумму ввезенных денег в прошлом году. Отмечается, что в семи случаях валюту на территорию России ввозили иностранцы.

Также за этот период жители Урала ввезли и оформили 608 автомобилей из дальнего зарубежья, что практически в два раза больше, чем за весь прошлый год. Сумма уплаченных утилизационных сборов в отношении 5 тыс. машин составила 1,4 млрд руб.

Всего с начала года уральские таможенники возбудили 85 уголовных дел, 60 из которых по фактам контрабанды. 11 тыс. дел об административных правонарушениях, по результатам расследования которых в бюджет перечислено штрафов на сумму 157,5 млн руб.

Полина Хабарова