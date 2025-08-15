Количество подключений к городскому Wi-Fi в Нижнем Новгороде выросло в 3,5 раза

В июне-июле в Нижнем Новгороде количество подключений к городской системе Wi-Fi выросло более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные были получены провайдером Дом.ру.

В компании отметили, что более значительный рост активности пользователей наблюдался только в Туле, где количество подключений увеличилось в пять раз, и в Ижевске, где рост составил в 4,5 раза.

В общественных местах Нижнего Новгорода у Дом.ру действует 1,3 тыс. точек доступа.

Как писал «Ъ-Приволжье», с мая текущего года в Нижегородской области из-за атак беспилотников регулярно отключают мобильный интернет. Региональные власти планируют расширить количество точек Wi-Fi-доступа в общественных местах. Кроме того, областное правительство создало карту точек Wi-Fi, где нижегородцы могут выйти в интернет бесплатно.

Андрей Репин