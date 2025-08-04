RBI нарисовался в Репино

Группа RBI собирается возвести санаторный комплекс «Репин» на 84 номера в 200 м от Финского залива, по адресу: поселок Репино, Приморское шоссе, д. 441. Проект будет реализован в формате апарт-отеля. Девелопер планирует начать стройку в ближайший месяц, а закончить — к 2028 году. Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты разошлись в оценках затрат, назвав суммы от 1,5 до 5 млрд рублей. Локация выбрана удачно, однако успех в первую очередь будет зависеть от качества медицинской составляющей и сервиса, полагают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лаунж-комплекс «Репин» в Курортном районе Санкт-Петербурга

Фото: ООО «Холдинг Эр-Би-Ай» Лаунж-комплекс «Репин» в Курортном районе Санкт-Петербурга

Фото: ООО «Холдинг Эр-Би-Ай»

Сейчас руководство группы RBI завершает выбор генподрядчика, рассказали «Ъ-СПб» представители застройщика. Схема управления объектом пока прорабатывается. Продажи юнитов начнутся в августе — сентябре, тогда же назовут их стоимость.

Комплекс будет состоять из шести корпусов. В одном расположится парадная входная группа с камином, ресторан и оздоровительный центр, во втором — паркинг на 60 мест. В остальных четырех корпусах разместятся номера для проживания общей площадью около 7,3 тыс. кв. м.

Архитектурный стиль проекта — скандинавский минимализм. На территории будет парк, спортивная и детская площадки, а также арт-объект петербургских скульпторов Владислава Муханова и Ивана Зубарева.

Стоимость земли под такой объект могла составить около 600 млн рублей, считает директор отдела земельного развития и инвестиционных проектов Nikoliers Антон Орлов. Для строительства санатория, по его мнению, необходимо еще около 1,5 млрд рублей.

С учетом заявленных характеристик объем инвестиций в подобный проект может составить порядка 2 млрд рублей, говорит совладелец Fizika Development Александр Кравцов. При комплексном подходе формат может быть очень востребован в Санкт-Петербурге, а Курортный район — самая подходящая локация.

«Растущий с каждым годом внутренний туризм, профессиональное управление комплексом и набор сервисов и услуг позволяют спрогнозировать успешность проекта. Инвесторы, приобретающие номера для сдачи в аренду, обеспечат устойчивый спрос»,— считает господин Кравцов.

Сейчас в петербургской агломерации есть несколько объектов, развивающих концепцию совмещения проживания, оздоровления и досуга, однако санаторные форматы с полноценной медико-оздоровительной составляющей и дизайнерским подходом к архитектуре встречаются значительно реже, отмечает эксперт.

Участок под санаторий можно оценить примерно в 1 млрд рублей, говорит партнер и руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова. Принимая во внимание детали — технологию «плавающего пола», систему очистки воды и т. д., строительство обойдется в 400 тыс. рублей за кв. м, или 35 млн рублей за номер — то есть в около 2,9 млрд рублей.

Рыночная стоимость продажи номеров при такой себестоимости строительства, если они будут продаваться как инвестиционные апартаменты, — от 800 тыс. рублей за кв. м, говорит госпожа Смирнова. Если же имеется в виду продажа санаторных пакетов, то стоимость суток проживания, питания и лечения будет начинаться от 60–65 тыс. рублей. Сейчас стоимость пакетов доходит до 100–150 тыс. рублей при проживании в стандартном номере, уточнила она.

Конкурентоспособность объекта будет зависеть от работы медицинской части и качества обслуживания, считает она. «Есть объекты, которые сдавали позиции при хорошем старте из-за просчетов в мотивации персонала, что особенно важно в верхнем ценовом сегменте»,— пояснила Марина Смирнова.

Основатель Kronung Group Филипп Шраге полагает, что, исходя из количества корпусов, уровня отделки, инженерных решений и планов на создание пейзажного парка с арт-объектами, постройка комплекса может стоить от 5 млрд рублей. Окупаемость курортных проектов в регионе варьируется от 8 до 12 лет — в зависимости от модели управления, загрузки в межсезонье и ценовой политики, уточнил он.

Количество новых курортных проектов в Петербурге и Ленинградской области пока ограничено: не более пяти — семи инициатив на стадии активной реализации, рассказал господин Шраге. В основном это точечные объекты в Репино, Зеленогорске, Сестрорецке, а также в Выборгском и Приозерском районах Ленобласти. Из-за дороговизны земли, длительных согласований и сложностей с подключением инфраструктуры в локациях каждый новый проект такого класса воспринимается как значимый для рынка, подчеркнул он.

Артемий Чулков