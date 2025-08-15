В июле цены в Курской области поднялись на 0,7%

Индекс потребительских цен за июль в Курской области достиг 100,7% относительно июня. При этом продукты питания подешевели на 0,1%, а непродовольственные товары стали дороже на 0,4%, услуги — на 3,3%. Такие данные приводит Курскстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В частности, куриные яйца за месяц подешевели на 8,8%, овощи и фрукты — на 6,5%, сахар-песок — на 3,8%. На 13,5%–18,9% уменьшилась стоимость картофеля, белокочанной капусты, свеклы, огурцов и винограда. На 6,8%–9,3% дешевле стали репчатый лук, сладкий перец, груши, зелень, помидоры и бананы. Наряду с этим на 1,1%–2,5% увеличились цены на яблоки, лимоны, апельсины.

При этом цены на мясную продукцию, бакалею, некоторые сладости и напитки увеличились на 1,2–2,8%.

В группе непродовольственных товаров на 0,7%–2,3% подорожали электронные устройства, бензин, зоотовары, ювелирные изделия, бытовая химия, мебель, бумажно-беловые товары, а также одежда. Одновременно с этим уменьшились на 1,1% цены на товары для садоводства.

Стоимость услуг стала выше на 3,3%. Коммунальные платежи выросли в цене на 9,8%, услуги страхования, жилищные услуги, бытовые – на 0,6%–3,4%. Цены на банковское обслуживание уменьшились на 3,5%.

Инфляция в Курской области в июне 2025 года составила 10,32% по сравнению с июнем 2024-го.

Кабира Гасанова