Пятерых уральцев будут судить за похищение мастера по ремонту мебели

Суд рассмотрит уголовное дело пятерых жителей Свердловской области, которые обвиняются в похищении мастера по изготовлению и ремонту мебели, а также в насилии над ним, сообщил старший помощник руководителя областного управления СКР Александр Шульга.

В зависимости от роли каждого, фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений); ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем), ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера) и ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Наказание за совершение наиболее тяжкого из этих преступлений предусмотрено вплоть до 12 лет лишения свободы.

Как считает следствие, один из обвиняемых решил похитить мастера, посчитав, что он обманул его с заказом мебели. Днем 25 октября 2024 года сообщники избили потерпевшего и насильно привезли его в подвал дома. Там его продолжили избивать и потребовали передать им 300 тыс. руб., а также бесплатно сделать мебель одному из обвиняемых. У потерпевшего также отобрали рабочие инструменты.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мастеру удалось самостоятельно сбежать из подвала. После этого он обратился в полицию — в операции по задержанию фигурантах приняли участие сотрудники МВД, ФСБ и СОБР Росгвардии. «Была организована засада, поскольку сообщники грозились потерпевшему, что вернутся за ним в подвал. В итоге после возвращения подельников на место они были схвачены силовиками»,— рассказал полковник Горелых. Сотрудники СКР в ходе предварительного следствия провели мероприятия по сбору и закреплению доказательств.

Одному из фигурантов также вменяется приобретение видеокамер, выполненных в виде датчика охранной и пожарной сигнализации и вентиляционных колпаков — они предназначены для негласного получения информации. Обвиняемые ранее не были судимы и нигде официально не работали.

Ирина Пичурина