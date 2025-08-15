В Севастополе человек погиб при обрушении строительного крана

В Севастополе обрушился строительный кран. Один человек погиб, еще двое получили травмы, сообщает Telegram-канал регионального МЧС.

Сообщение о рухнувшей конструкции поступило экстренным службам в 10:04 мск. Инцидент произошел в районе проспекта Октябрьской Революции. По данным прокуратуры города, обрушение произошло при монтаже башенного крана — его стрела сорвалась и упала на строительную площадку.

Местное управление СКР сообщило в Telegram-канале о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших смерть человека (ч.2 ст. 216 УК РФ).

Сейчас правоохранители и спасательные службы города продолжают свою работу на месте аварии.