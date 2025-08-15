НХЛ признала Ивана Демидова самым перспективным молодым игроком «Монреаля»

Российский форвард Иван Демидов возглавил рейтинг самых перспективных игроков клуба «Монреаль Канадиенс» перед сезоном-2025/26. Список опубликован на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В апреле 19-летний Иван Демидов подписал с «Монреалем» трехлетний контракт новичка. В дебютном матче за команду против «Чикаго Блэкхокс» он записал в свой актив гол и результативную передачу. Также форвард принял участие в розыгрыше Кубка Стэнли, в первом раунде его команда играла против «Вашингтон Кэпиталс». В пяти матчах play-off Демидов отметился двумя передачами. «Приход Демидова очаровал болельщиков ''Канадиенс'' так, как мало кому до него удавалось», — говорится на сайте НХЛ. Ранее российский хоккеист выступал за петербургский СКА в Континентальной хоккейной лиге. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, набрав 53 очка (21 гол+32 передачи) в 73 матчах.

Помимо Демидова НХЛ включила в список самых молодых перспективных игроков «Монреаля» австрийского защитника Давида Рейнбахера (20 лет), канадского нападающего Майкла Хейджа (19 лет), американского вратаря Джейкоба Фаулера (20 лет) канадского форварда Оуэна Бека (21 год).

Таисия Орлова