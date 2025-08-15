НХЛ признала Ивана Демидова самым перспективным молодым игроком «Монреаля»
Российский форвард Иван Демидов возглавил рейтинг самых перспективных игроков клуба «Монреаль Канадиенс» перед сезоном-2025/26. Список опубликован на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В апреле 19-летний Иван Демидов подписал с «Монреалем» трехлетний контракт новичка. В дебютном матче за команду против «Чикаго Блэкхокс» он записал в свой актив гол и результативную передачу. Также форвард принял участие в розыгрыше Кубка Стэнли, в первом раунде его команда играла против «Вашингтон Кэпиталс». В пяти матчах play-off Демидов отметился двумя передачами. «Приход Демидова очаровал болельщиков ''Канадиенс'' так, как мало кому до него удавалось», — говорится на сайте НХЛ. Ранее российский хоккеист выступал за петербургский СКА в Континентальной хоккейной лиге. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, набрав 53 очка (21 гол+32 передачи) в 73 матчах.
Помимо Демидова НХЛ включила в список самых молодых перспективных игроков «Монреаля» австрийского защитника Давида Рейнбахера (20 лет), канадского нападающего Майкла Хейджа (19 лет), американского вратаря Джейкоба Фаулера (20 лет) канадского форварда Оуэна Бека (21 год).