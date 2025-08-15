Чистая прибыль Совкомбанка упала в два раза

По итогам первого полугодия 2025 года чистая прибыль группы Совкомбанка составила 17,5 млрд руб., сократившись по сравнению с прошлым годом на 55%. Причем прибыль во втором квартале 2025 года составила всего 5 млрд руб.— в 2,7 раза меньше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в отчетности группы по МСФО. «Наши прогнозы на второе полугодие существенно превышают результаты первого полугодия, однако итоговая прибыль может оказаться ниже результата 2024 года», — заявил предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

При этом чистый процентный доход в первом полугодии 2025 года сократился всего на 6%, до 73,2 млрд руб. Кроме того, чистый комиссионный доход за отчетный период вырос на 30%, до 20,4 млрд руб. Помимо этого чистая прибыль по небанковской деятельности выросла более чем в два раза, до 26 млрд руб.

Вместе с тем у группы резко выросли убытки от операций с иностранной валютой и производными инструментами — до 15,7 млрд руб. (годом ранее — менее 1 млрд руб.). Кроме того, существенно выросли непроцентные расходы, в том числе на персонал и другие административные расходы. За отчетный период они превысили 76,6 млрд руб., превысив показатель прошлого года на 31%.

В апреле 2025 года размещены 1,8 млрд акций допэмиссии для оплаты 90% сделки по приобретению ХКФ-банка. Общее количество размещенных акций после допэмиссии — 22,5 млрд шт., включая 70 млн шт. казначейских акций.

В мае 2025 года Совкомбанк получил субординированный депозит из ФНБ в размере 29,6 млрд руб. для финансирования строительства высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург. Средства привлечены на льготных условиях (1% годовых, срок до 2049 года) в рамках программы размещения 300 млрд руб. ФНБ в нескольких крупнейших банках.

В июне 2025 года утверждены дивиденды в размере 7,9 млрд руб. (0,35 руб. на акцию), которые были выплачены в июле.

Показатель ROE (рентабельность капитала) по регулярной прибыли в отчетном периоде составил 9,9%.

Ольга Базутова