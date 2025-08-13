Удмуртии выделят 284 млн рублей на привлечение кадров и поддержку экспорта в АПК

Удмуртия получит дополнительное финансирование на увеличение количества кадров и поддержку экспорта на предприятиях агропромышленного комплекса (АПК), сообщил в Telegram депутат Госдумы от республики Андрей Исаев. Соответствующее решение было принято комиссией Федерального собрания по распределению бюджетных средств 12 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Удмуртии будет направлено почти 284,5 млн руб. в виде субсидии. Суммарно на сферу АПК в этом году регион получит 475,8 млн руб. Помимо прочего, будет выделена субсидия 24,9 млн руб. субъектам малого и среднего предпринимательства для дальнейшего заключения ими экспортных контрактов.

Напомним, в начале июля власти Удмуртии приняли постановление о предоставлении субсидии местным компаниям, компенсирующим приезжим из других регионов работникам-высококвалифицированным специалистам процентную ставку по ипотеке.