На Ставрополье ущерб по оконченным уголовным делам превысил 434 млн рублей
В январе-июне 2025 года в Ставропольском крае размер материального ущерба по оконченным уголовным делам и материалам проверок о преступлениях всех категорий составил более 434 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Из общего числа ущерба в ходе предварительного следствия фигуранты возместили более 304 млн руб., что в восемь раз больше, чем в аналогичный период 2024 года.
В первом полугодии 2025 года сумма арестов на имущество подозреваемых и обвиняемых превысила 459 млн руб.
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что Ставропольский суд обязал физическое лицо выплатить свыше 284 млн руб. за экологический ущерб, причиненный незаконной свалкой отходов площадью более 1,5 га на территории дачного товарищества «Факел».