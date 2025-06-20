В Ставрополе физлицо заплатит 284 млн рублей за несанкционированную свалку

Ставропольский суд обязал физическое лицо выплатить свыше 284 млн руб. за экологический ущерб, причиненный незаконной свалкой отходов площадью более 1,5 га на территории дачного товарищества «Факел». Об этом сообщает Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура Фото: Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура

На участке дачного товарищества «Факел» в Ставрополе велась незаконная предпринимательская деятельность по приему твердых коммунальных и строительных отходов четвертого класса опасности.

«Прокуратура подала в суд иск с требованием признать деятельность по приему отходов незаконной и запретить ее, а также провести рекультивацию территории и возместить причиненный ущерб»,— следует из сообщения.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Фактическое исполнение судебного решения находится под контролем надзорного ведомства.

Николай Аксенов