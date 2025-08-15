Сотрудники поддались «синдрому злорадного выгорания»

Бизнес начал следить за «нытиками» и отправлять топ-менеджеров на курсы по выявлению недовольных сотрудников. Все из-за того, что в офисах нашли новую «болезнь». HR-специалисты, как пишет РБК, называют это «синдромом злорадного выгорания», который якобы пришел с Запада. Персонал теперь хвастается усталостью публично, что негативно сказывается на имидже компаний. Как с этим борется бизнес? Выясняла Аэлита Курмукова.

Усталость на работе — больше не проблема, а, скорее, знак профессиональной идентичности. А трудоголизм сейчас якобы чаще бывает наигранным и приводит не к росту показателей компании, а к отложенной апатии персонала и увольнениям. На это обращают внимание HR-специалисты и бизнес-психологи. Сотрудники чаще жалуются не на выгорание, а на усталость в надежде на повышение зарплаты, но по факту демотивируют этим весь коллектив. Это и есть «синдром злорадного выгорания». Говорят, им страдают те, кому сейчас 25-35 лет. По сути, это костяк большинства компаний, подчеркнул управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев: «"Синдром злорадного выгорания" больше используется для того, чтобы обесценить труд менеджмента, показать несовершенства бизнес-процессов. Сейчас он распространен практически везде. Исключением могут стать стартапы. Чем это вредно? Это низкомотивированный персонал, который, по сути, через выпячивание факта выгорания создает нездоровую атмосферу в коллективе.

Для HR и менеджмента очень важно на ранних стадиях выявлять таких сотрудников, проводить профилактические беседы. Нужны превентивные меры для того, чтобы как-то локализовать этот очаг».

Но как идентифицировать тех, кто действительно устал, от сотрудников, что подрывают репутацию? «Выгорающих» теперь ищут по цифровым следам. Как рассказывал “Ъ FM”, разработчики уже предлагают софт, который мониторит активность и поведение персонала в пабликах. Но если посмотреть на данные соцопросов, то 60% россиян обращаются к психологам именно из-за выгорания. Среди причин — чрезмерная нагрузка, завышенные требования, дистанция с руководством и отсутствие поощрений. И, чтобы выявить проблему, бизнес этому идет учиться, пояснила гендиректор платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Дарья Федорова: «Мы проводим специальные программы: учим руководителей распознавать первые сигналы выгорания и налаживать коммуникацию. Люди выплескивают это в социальную сеть, потому что не получают должного признания на работе. Это способ выговориться, что ли. Обучение касается, в частности, распознавания этих признаков выгорания, в том числе жалоб со стороны сотрудников. Это может быть поводом для поддержки, и нужно что-то с этим делать: восстанавливать ментальное здоровье, организовывать по-другому рабочее время. Но где-то это действительно нытье и просто хроническая привычка».

Признаки выгорания чаще ищут IT-компании, фарминдустрия, где зашкаливает уровень тревожности, и банки с высокой долей молодых сотрудников, которые открыто говорят о перегрузках и не боятся потерять работу. Но инструменты для миллениалов не подходят для зумеров, подчеркнул директор по персоналу «Инго Банка» Александр Хвостов: «Кто после шести работает? Это миллениалы, операционный резерв, который сейчас и решает задачи. Зумеры больше про творчество, для них work-life balance многое значит. Нельзя сказать, что они перерабатывают и перегружены. Миллениалы — большие консерваторы, им сложно принимать что-то новое. С этим можно работать и бороться, представлять нововведения как улучшение для них же самих, это вопрос вовлеченности. Давайте на примере с искусственным интеллектом: если ты не научишься с ним работать, то нейросети тебя вытеснят. Тогда эти поднывания уменьшаются».

Рынок труда на фоне рекордного низкого уровня безработицы в 2,2% остается сложным. Компании сокращают штат и наем новых сотрудников, а соискатели остаются без откликов. Срок поиска работы увеличился уже до полугода, так что за своими словами в пабликах лучше следить или взять паузу.

Аэлита Курмукова