Компании настроились на мониторинг

Вычислять выгорающих сотрудников и предателей, работающих на конкурентов, стало проще. Разработчики программного обеспечения предлагают софт, с помощью которого можно мониторить активность и поведение трудящихся в компаниях. Как рассказали “Ъ FM” игроки рынка, бизнес стал чаще интересоваться такими продуктами. Что именно и как можно узнать о сотрудниках? Разбиралась Анна Кулецкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Тотальный контроль за отлынивающими кадрами и гиперопека выгорающих многими воспринимается как слишком жесткая практика. Но разработчики ПО подчеркивают, что главная цель — защитить компанию от утечек. Например, перехватить документы, которые при увольнении человек может забрать с собой.

Как побочное действие такие системы позволяют подсветить атипичное поведение сотрудников, говорит эксперт центра защиты данных Solar Dozor ГК «Солар» Виталий Петросян: «Выгорание потенциально предшествует уходу с места работы. В данном случае в процессе мониторинга мы можем выявить определенные слова в общении с коллегами, употребление фраз "надоел", "устал", "как всегда", "все на мне", "какой выхлоп". Это оценочные суждения о работодателе и о происходящих в организации процессах».

Причем этот список триггерных слов можно персонифицировать, продолжает Виталий Петросян: «У меня был такой случай, когда у работодателя фамилия была Балашов (фамилия изменена, ред.). Конечно же, за глаза работники коверкали, отсылали к хлебобулочному изделию, в работе с контрагентами офисная система исправляла фамилию на "Беляшов". DLP-система была внедрена для того, чтобы сначала с профилактической точки зрения исключить ошибки в документообороте, а последующая цель — выявить тех, кто при руководителе на встречах заявляют, что он их отец родной, находясь под наблюдением DLP-системы, и в служебных коммуникациях несколько иначе оценивают руководителя».

У SearchInform есть похожий продукт. Как рассказал “Ъ FM” представитель компании, чаще всего к таким инструментам обращается крупный бизнес, который готов инвестировать в подобную защиту. А в Японии разработан софт на основе искусственного интеллекта, который может предсказать, через сколько месяцев может уволиться новый сотрудник. Для этого нейросеть изучает поведение тех, кто уже покинул компанию. И рисует портрет следующего кандидата на уход.

Причем такая практика абсолютно законна, если сотрудник предупрежден, говорит председатель президиума московской коллегии адвокатов «Аронов и Партнеры» Александр Аронов: «Если мы не рассматриваем вопросы злоупотребления правом со стороны работодателя, например, когда компания не уведомляет работника о том, что такая система существует, или нарушает требования законодательства "О защите персональных данных", тогда права сотрудника никаким образом не нарушаются.

Если мы говорим о том, что мы читаем переписку, вопрос именно в том, какую переписку. Если в рамках выполнения трудовой функции у тебя есть чат, то его работодатель может изучать, потому что он создается на условиях использования техники компании и с целью достижения той цели, которая перед конкретным специалистом поставлена».

За последние десять лет подрос интерес бизнеса и к другим инструментам контроля. Например, в 2013-м видеонаблюдение в офисе было у 40% компаний, а в этом году — у 60%. Опрос SuperJob показал, что каждый пятый сотрудник относится к камерам негативно, чаще всего это мужчины. При этом почти треть не имеет ничего против камер и даже приветствует такой контроль.

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Анна Кулецкая