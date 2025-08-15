Детская школа искусств №3 Ижевска сдана спустя 12 лет после начала строительства

Строительство детской школы искусств (ДШИ) №3 в микрорайоне «Столичный» в Ижевске закончено, сообщил глава города Дмитрий Чистяков во «ВКонтакте». Открытие ДШИ запланировано на 2 сентября. Дни открытых дверей и набор на новые отделения пройдут в последнюю неделю августа.

Сейчас в школе проводятся уборка, установка мебели и оборудования в классах, залах, холлах и концертных залах, а также настройка аппаратуры. На следующей неделе в новое здание будет перенесен единственный в республике камерный орган. Он будет установлен в малом концертном зале, спроектированном под этот инструмент.

Плановая загрузка школы с сентября этого года — около 800 детей. В школе откроются отделения электронной музыки, эстрадного вокала, хореографическое, художественное, театральное, графического дизайна, классы живописи и изобразительного искусства. Ранее в учреждении преподавали исключительно музыкальные дисциплины. Хоровое пение, народные, струнные, духовые и ударные инструменты.

Напомним, строительство ДШИ №3 в Ижевске началось в 2013 году, однако через два года работы приостановили из-за нехватки средств. В 2019 году тогдашний глава Ижевска Олег Бекмеметьев отмечал, что на достройку школы требуется порядка 83 млн руб.

В марте 2020 года власти Ижевска планировали взять кредит на льготных условиях для завершения строительства. В декабре 2021 года гордума приняла бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, где было предусмотрено финансирование стройки ДШИ №3.

В середине 2022 года сроки сдачи школы перенесли на 2023 год, тогда же объект перешел в муниципальную собственность. Господин Бекмеметьев указывал, что на ремонт ДШИ №3 понадобится 147 млн руб. Работы на объекте были возобновлены в 2023 году.

В марте 2024 года гордума Ижевска направила на покупку оборудования и музыкальных инструментов для ДШИ №3 почти 100 млн руб. В августе появилась информация, что строительство закончено на 71%. Как пишут в СМИ, на завершение работ на объекте и оснащение нового здания несколькими траншами было выделено почти 400 млн руб.