В собственность Ижевска могут передать недостроенную школу искусств в микрорайоне «Столичный»

Недостроенное здание детской школы искусств в мкрн «Столичный» могут передать в собственность Ижевска до конца года. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев на встрече с жителями района, сообщает пресс-служба ижевской администрации.

На завершение строительства здания требуется 80 млн руб. «Следующий шаг — определить источник финансирования, чтобы достроить здание»,— отметил господин Бекмеметьев. Также глава Ижевска заявил, что город готов принять на содержание дороги общего пользования в микрорайоне от застройщика. Передачу объектов планируют завершить до наступления зимы.