В центре Ярославля открыли скамейку в виде 1000-рублевой купюры

В Ярославле 14 августа состоялось открытие скамейки со стилизованной спинкой в виде 1000-рублевой банкноты с изображением архитектурных символов города. Новый арт-объект расположен на Богоявленской площади.

Фото: Фора-Банк

На скамейке размещен QR-код, который ведет на электронную верстку книги «История денег в Ярославле». Книга построена как маршрут по исторической части города и местам, связанным тем или иным образом с деньгами.

Новая скамейка призвана «сохранить память о ярославской банкноте». Напомним, что сейчас на купюре в 1000 рублей изображены памятник Ярославу Мудрому, часовня иконы Казанской Божией Матери и церковь Иоанна Предтечи. Центробанк решил обновить банкноту и посвятить ее Приволжскому федеральному округу. Новая купюра будет представлена в конце 2025 года.

Горожане, участвовавшие в открытии арт-объекта, предположили, что на этом месте может зародиться новая городская традиция: взяв в руки тысячную купюру, сесть на лавочку и загадать желание. Инициатор и финансовый партнер проекта — ярославский филиал «Фора-Банка».

