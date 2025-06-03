В Ярославле представят путеводитель по денежной истории города

В Ярославле в областной библиотеке им. Н. А. Некрасова 9 июня состоится презентации книги Светланы Михеевой «История денег в Ярославле. Квест-путеводитель». Автор рассказала «Ъ-Ярославль», что в книге рассматривается история города в разрезе финансовой темы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «История денег в Ярославле. Квест-путеводитель»

Фото: Светлана Михеева «История денег в Ярославле. Квест-путеводитель»

Фото: Светлана Михеева

Книга строится на маршруте по исторической части города и местам, связанным тем или иным образом с деньгами.

«Денежная тема абсолютно ярославская. Эти две истории — города и денег — очень тесно связаны друг с другом. В 1612 году в Ярославле был временный монетный двор, где чеканилась знаменитая ярославская копейка. Дальше богатый, купеческий, торговый город опять связан с деньгами. Это торговые площади, ярмарки, места сбора налогов и многое другое»,— рассказала Светлана Михеева.

Отдельное внимание в путеводителе уделяется зданиям, построенным специально для ведения торговли, а также созданию финансовых организаций в городе. Автор книги добавила, что путеводитель не только о том, как зарабатывали ярославцы деньги, но и том, как наши предки «красиво их тратили».

«У нас масса сохранившихся объектов XVII века, которые и составляют основу нашей архитектуры: храм Ильи Пророка, церковь Николы Надеина и другие. Кроме того, в городе традиции благотворительности и меценатства были настолько сильны, что зарабатывать много денег и складывать их только в свой карман считалось просто неприличным. В числе благотворительных проектов, например, Дом призрения ближнего, часовня Александра Невского и другие»,— поделилась госпожа Михеева.

Светлана Михеева является аттестованным гидом-экскурсоводом. По мнению автора книги, вопрос просвещения и создания общепопулярной краеведческой литературы очень актуален, в том числе, для туристического развития города. Партнером проекта выступил «Фора-Банк».

Алла Чижова