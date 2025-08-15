Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Иркутской области представил предвыборную программу

Глава Иркутской области Игорь Кобзев, идущий на губернаторские выборы от партии «Единая Россия», представил свою программу развития региона на период с 2025 по 2030 годы. Программа содержит четыре блока, связанных с экономикой и развитием муниципалитетов, повышением качества жизни граждан и их социальной защитой, поддержкой семейных и культурных ценностей, а также помощью участникам СВО и членам их семей.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В комментарии по итогам презентации, господин Кобзев охарактеризовал программу как «человекоцентричную и формирующую экономически возможности региона». Он также отметил, что в ней содержатся пункты, связанные с поручениями президента России Владимира Путина и касающиеся вопросов экологической повестки, развития туристической отрасли и промышленности.

Как сообщалось ранее, 12 августа свою программу «Пятилетка развития» представил кандидат в губернаторы Иркутской области от КПРФ, депутат Госдумы и экс-глава региона Сергей Левченко. По информации Ъ, программы еще двух кандидатов – депутата заксобрания Приангарья Ларисы Егоровой (выдвинута партией «Справедливая Россия – За правду») и замглавы Ушаковского муниципального образования Иркутского района Виктора Галицкова (выдвинут ЛДПР) будут представлены в период с 18 по 24 августа.

Влад Никифоров, Иркутск

Новости компаний Все