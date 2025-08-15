Губернатор Иркутской области представил предвыборную программу

Глава Иркутской области Игорь Кобзев, идущий на губернаторские выборы от партии «Единая Россия», представил свою программу развития региона на период с 2025 по 2030 годы. Программа содержит четыре блока, связанных с экономикой и развитием муниципалитетов, повышением качества жизни граждан и их социальной защитой, поддержкой семейных и культурных ценностей, а также помощью участникам СВО и членам их семей.

В комментарии по итогам презентации, господин Кобзев охарактеризовал программу как «человекоцентричную и формирующую экономически возможности региона». Он также отметил, что в ней содержатся пункты, связанные с поручениями президента России Владимира Путина и касающиеся вопросов экологической повестки, развития туристической отрасли и промышленности.

Как сообщалось ранее, 12 августа свою программу «Пятилетка развития» представил кандидат в губернаторы Иркутской области от КПРФ, депутат Госдумы и экс-глава региона Сергей Левченко. По информации Ъ, программы еще двух кандидатов – депутата заксобрания Приангарья Ларисы Егоровой (выдвинута партией «Справедливая Россия – За правду») и замглавы Ушаковского муниципального образования Иркутского района Виктора Галицкова (выдвинут ЛДПР) будут представлены в период с 18 по 24 августа.

Влад Никифоров, Иркутск