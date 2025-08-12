Экс-губернатор Приангарья Левченко идет на выборы с программой пятилетки

Кандидат в губернаторы Иркутской области от КПРФ, депутат Госдумы и экс-глава региона Сергей Левченко представил предвыборную программу. Она называется «Пятилетка развития» и состоит из 18 пунктов по энерготарифам, регулированию потока мигрантов и возврату прямых выборов мэра Иркутска.

«Каждый из кандидатов в губернаторы должен представить свою предвыборную программу. Но, как мы видим на практике, обычно кандидаты делают это ближе к концу кампании. Избиратели не имеют времени, чтобы вдумчиво изучить информацию. Поэтому я представляю раньше остальных»,— заявил господин Левченко.

Презентация программы действующего губернатора Игоря Кобзева, переизбирающегося от партии «Единая Россия», запланирована на 15 августа, рассказали «Ъ» в реготделении партии. Кандидат от «Справедливой России — За правду», депутат заксобрания Приангарья Лариса Егорова сообщила «Ъ», что с датой представления предвыборной программы «определится завтра, 13 августа». Такой же ответ дали и в реготделении ЛДПР, от которого кандидатом выдвинут замглавы Ушаковского муниципального образования Иркутского района Виктор Галицков.

Влад Никифоров, Иркутск