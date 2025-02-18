Бастрыкину доложат о ходе дела по факту смерти пациента больницы в Тобольске

Председателю СК России Александру Бастрыкину представят отчет о ходе расследования дела о смерти жителя в больнице Тобольска, передает Следком. СКР Тюменской области возбудил дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, в СМИ появилось обращение к Александру Бастрыкину от дочери погибшего, которая выражает недовольство ходом расследования. Она считает, что смерть ее отца могла быть вызвана ненадлежащим оказанием медицинской помощи в Тобольске и что дело затягивается.

По данным «Аргументов и фактов», незадолго до Нового года тоболяк попал в Областную больницу №3 с переломом позвонка, где после ухудшения состояния скончался 27 декабря. Сначала он мог передвигаться сам, однако, по словам его дочери, санитарка сделала ему замечание, что передвигаться ему нельзя. Позднее его перевели в гнойное отделение с диагнозом «застой в легких» из-за того, что он постоянно лежал без движения.

Ирина Пичурина