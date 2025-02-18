Бастрыкину доложат о ходе дела по факту смерти пациента больницы в Тобольске
Председателю СК России Александру Бастрыкину представят отчет о ходе расследования дела о смерти жителя в больнице Тобольска, передает Следком. СКР Тюменской области возбудил дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Как сообщили в ведомстве, в СМИ появилось обращение к Александру Бастрыкину от дочери погибшего, которая выражает недовольство ходом расследования. Она считает, что смерть ее отца могла быть вызвана ненадлежащим оказанием медицинской помощи в Тобольске и что дело затягивается.
По данным «Аргументов и фактов», незадолго до Нового года тоболяк попал в Областную больницу №3 с переломом позвонка, где после ухудшения состояния скончался 27 декабря. Сначала он мог передвигаться сам, однако, по словам его дочери, санитарка сделала ему замечание, что передвигаться ему нельзя. Позднее его перевели в гнойное отделение с диагнозом «застой в легких» из-за того, что он постоянно лежал без движения.