В Ставропольском крае Следком возбудил 153 уголовных дела о коррупции

С января по июнь 2025 года СУ СК России по Ставропольскому краю возбудило 153 уголовных дела о коррупционных преступлениях, из них 106 направлены в суды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Фигурантами этих дел стали 116 коррупционеров, в том числе восемь должностных лиц правоохранительных органов, два служащих органов местного самоуправления»,— отмечают в ведомстве.

В этот же список попали три представителя сферы здравоохранения, восемь работников сферы образования, по одному представителю государственных служащих органов законодательной и исполнительной власти Ставропольского края.

Кроме этого, по данным прокуратуры региона, в первом полугодии 2025 года за нарушение антикоррупционного законодательства 26 должностных лиц лишились своих постов. В первом полугодии было взыскано более 120 млн руб. за вред, причиненный коррупционными актами.

По постановлениям прокуроров за коррупционные правонарушения 69 должностных и юридических лиц привлечены к ответственности, они оплатили штрафы на сумму свыше 4 млн руб.

Наталья Белоштейн