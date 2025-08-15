Строительство спортивного комплекса в Токсово не могут начать из-за проблем с водой

Застройщик не может приступить к реализации проекта рекреационно-спортивного курортного комплекса неподалеку от залива Сярюнлахти в Токсово из-за отсутствия водоснабжения в достаточном объеме. Об этом пишет «Деловой Петербург».

По информации издания, девелопер проекта столкнулся с недостаточным дебитом скважин, при этом расстояние до магистрального трубопровода — около 10-15 км. Эксперты оценили затраты на решение проблемы в несколько миллиардов рублей. Также они указали, что стройка может затянуться из-за сложности с согласованиями для проведения водоснабжения.

Застройщиком комплекса выступает ООО «Токсово Парк», принадлежащее ООО "Канопус", основным собственником которого является ООО "Газпром Управление Активами".

Участок площадью 206,7 га под строительство объекта девелопер получил в 2018 году по договору с МО «Токсовское городское поселение», позже земля стала частной, а в 2020 году был утвержден проект планировки территории (ППТ).

По изначальному плану застройщика, запуск первой части комплекса должен состояться до 2030 года. Она включает в себя здание администрации, выставочное пространство, зал для мероприятий, спортивную станцию, торговый пассаж, фудкорт, центр семейного отдыха, водный центр развлечений, закрытый теннисный корт, ледовый комплекс, футбольный стадион, Welcom Center, конноспортивный манеж, а также кафе, рестораны, инфраструктуру и здания для размещения туристов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд дал год «Леноблводоканалу» на решение проблемы с качеством питьевой воды.

Артемий Чулков