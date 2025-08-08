Cуд дал год «Леноблводоканалу» на решение проблемы с качеством питьевой воды

ГУП «Леноблводоканал» обязали устранить нарушения санитарных правил в связи с жалобами на качество питьевой воды. Предприятию дали год на реализацию мер, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Жители Лужского района прежде были недовольны качеством воды, которая поступала по централизованным сетям холодного водоснабжения и внутридомовым инженерным системам. Пробы изучили при обследовании, экспертиза выявила несоответствие установленным требованиям.

Суд признал бездействие «Леноблводоканала» и обязал организацию устранить нарушения. В частности, предприятию в течение года необходимо определить список мер по приведению качества питьевой воды в соответствие с нормами и согласовать план с территориальным отделом управления, подтвердить отсутствие угрозы здоровью жителей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Леноблводоканал» привлекли к ответственности за загрязнение реки Нейма.

Татьяна Титаева