Увельский завод «Эккрид» временно возобновил работу для утилизации отходов

Увельский районный суд временно снял запрет на работу предприятия «Эккрид», которому ранее постановили приостановить деятельность на 60 суток из-за экологических нарушений. Заводу предоставили десять дней для переработки отходов, сообщает пресс-служба суда.

ООО «Эккрид» занимается производством мясокостной муки и утилизацией биологических отходов. Увельский районный суд 5 августа признал предприятие виновным в нарушении санитарных правил и гигиенических нормативов. Он установил, что завод на своей территории превысил допустимую концентрацию сероводорода в воздухе. ООО «Эккрид» назначили наказание в виде приостановки деятельности на 60 суток.

Приставы вскоре после решения суда наложили пломбы на пульт запуска оборудования. ООО «Эккрид» подало ходатайство с просьбой предоставить ему 14 суток, чтобы переработать отходы. Начальник «Южноуральской ветстанции» на заседании заявил, что из-за приостановки работы органическое сырье на предприятии начнет гнить, из-за чего появится более неприятный запах. Кроме того, образуются бактерии, которые могут навредить здоровью жителей близлежащих населенных пунктов.

Необходимость в кратчайшие сроки утилизировать отходы также подтвердил представитель отдела по экологии и муниципальному контролю администрации Увельского района. Суд учел эти доводы и позволил предприятию возобновить деятельность для утилизации отходов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце июня текущего года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин требовал доклад о результатах проверки жалобы на работу ООО «Эккрид». В заявлении было указано, что в результате его деятельности жители Южноуральска ощущают едкий неприятный запах.