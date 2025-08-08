Росприроднадзор через суд взыскал у тамбовских властей 7 млн за свалку

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил требования Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании более 7 млн руб. с администрации Моршанского округа Тамбовской области за вред почвам. Это следует из материалов дела.

По данным управления, в сентябре 2023 года в Росприроднадзор поступили обращения граждан о несанкционированной свалке в селе Алгасово. В ходе выездного обследования было установлено наличие мест локального размещения твердых коммунальных и строительных отходов на площади 720 кв.м.

Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Тамбовской области отобрали пробы почв, в которых впоследствии установили превышение концентрации загрязняющих веществ. Согласно материалам дела, пробы позволили выявить превышение фоновых концентраций меди, свинца, мышьяка, нефтепродуктов, кадмия, никеля, нитрат-иона и нитрит-иона.

Росприроднадзор рассчитал вред и предъявил его властям для добровольной оплаты, однако в досудебном порядке требования ведомства исполнены не были. Это послужило поводом для обращения в суд.

