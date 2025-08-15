Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Цинциннати

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла польку Магду Линетт в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Цинциннати. Общий призовой фонд соревнований превышает $5,1 млн.

Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. Матч завершился со счетом 6:4, 6:3. Вероника Кудерметова занимает 36-е место в рейтинге WTA, Магда Линетт — 40-е. В четвертьфинале россиянка встретится с представительницей Франции Варварой Грачевой (103).

Вероника Кудерметова впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира в Цинциннати. В последний раз до этой стадии «тысячника» она доходила в 2023 году в Риме.

Турнир в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Собо

Таисия Орлова