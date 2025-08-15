Подозреваемый в жестоком убийстве федерального судьи в Камышине признал вину

Житель Камышина Волгоградской области признал вину в убийстве федерального судьи Василия Ветлугина. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель регионального управления СКР.

«Он признал вину полностью в ходе допроса», — сказал собеседник агентства.

Тело мужчины было обнаружено в четверг вечером у здания Камышинского горсуда с огнестрельными и колото-ножевыми ранениями. СМИ писали, что нападавший сначала выстрелил в жертву из огнестрельного оружия, затем отрезал половой орган и воткнул нож в глаз. Источники утверждали, что причиной убийства стал бытовой конфликт на почве ревности.

Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве с особой жестокостью (п. «д» ч.2 ст.105) и незаконном хранении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ).