Лагерь «Юность» в Воткинске открыли досрочно в связи с устранением нарушений

Воткинский райсуд Удмуртии принял решение о досрочном открытии детского лагеря «Юность» в связи с устранением нарушений, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Работа учреждения возобновлена с 7 августа.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Напомним, ранее учреждение временно закрыли из-за несоответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям питьевой воды (ст. 6.5 КоАП РФ). Суд постановил приостановить работу лагеря на 30 суток, начиная с 1 августа 2025 года.