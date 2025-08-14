Лагерь «Юность» в Удмуртии временно закрыли из-за нарушения санитарных норм

Воткинский райсуд принял решение о временном закрытии детского лагеря «Юность» из-за несоответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям питьевой воды (ст. 6.5 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Нарушения были выявлены в начале августа при отборе проб воды, которая не отвечала стандартам безопасности. Представитель лагеря признала вину и сообщила о мерах по устранению нарушений, включая промывку скважины и водопроводной сети. Суд постановил приостановить работу лагеря на 30 суток, начиная с 1 августа 2025 года.