Суд в Кузбассе приостановил деятельность золотодобывающей компании «Тулуюл»

Тисульский районный суд приостановил деятельность золотодобытчика — ООО «Тулуюл» — на 90 суток, сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Как установила районная прокуратура, «Тулуюл» сбрасывала сточные воды из отстойника в реку Николка, которая связана с реками Тулуюл и Петропавловка. «Установлено, что общество использовало водный объект без разрешительной документации. Сброс сточных вод в реку Николака осуществлялся без соответствующего решения о предоставлении водного объекта в пользование, что является существенным нарушением требований Водного кодекса РФ»,— отметили в пресс-службе судов.

Данные ООО «Тулуюл» квалифицированы судом по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий).

Как писал «Ъ-Сибирь», в Кузбассе по требованию прокуратуры на 90 дней приостановлена работа золотодобывающего предприятия ООО «Кемзолото».

Михаил Кичанов