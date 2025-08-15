На 37 мест в томской гордуме претендуют 294 кандидата

В Томске подвели окончательные итоги регистрации кандидатов на выборах в городскую думу. Эту процедуру успешно прошли 294 претендента на депутатские мандаты.

По данным избирательной комиссии Томской области, среди кандидатов в депутаты только один самовыдвиженец. Остальные представляют политические партии. В их числе «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (58 кандидатов), «Единая Россия» (57), ЛДПР (56), КПРФ (53), «Новые люди» (48) и «Яблоко» (21).

Как писал «Ъ-Сибирь», 27 депутатов муниципального парламента избираются в одномандатных округах, еще 10 — по партспискам. В шесть партсписков в общей сложности вошли 165 кандидатов.

Голосование пройдет с 12 по 14 сентября.

