По партспискам в томскую гордуму зарегистрировано 165 кандидатов

В Томске завершена регистрация кандидатов в депутаты городской думы, выдвинутых по партийным спискам. Решения приняты по всем кандидатам списков, следует из данных ГАС «Выборы».

Всего зарегистрировано 165 человек от шести партий. В их числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди» и «Яблоко». Больше всего кандидатов — 35 — в партсписке справороссов. По 30 зарегистрированных кандидатов у единороссов и коммунистов, на одного меньше у либерал-демократов. У «Новых людей» в партсписке 25 человек, у «Яблока» — 16.

Выборы в муниципальный парламент Томска пройдут с 12 по 14 сентября. По партспискам избираются 10 депутатов, еще 27 — в одномандатных округах.

В одномандатных округах в базу данных ГАС «Выборы» внесены фамилии 133 кандидатов. Четверо из них либо утратили статус выдвинутого кандидата, либо получили отказ в регистрации. У пяти кандидатов в соответствующей графе пока отсутствует отметка о принятии решения, касающегося регистрации.

Валерий Лавский