Прибывших на Аляску российских журналистов поселили в ПВР на стадионе

Российских журналистов, прибывших на Аляску для освещения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, поселили на стадионе Alaska Airlines Center — арене местной университетской команды «Морские волки». Для корреспондентов кремлевского пула здесь оперативно развернули пункт временного размещения в формате госпиталя.

Необходимость поселить журналистов в ПВР возникла из-за нехватки жилья в Анкоридже. Все номера в местных гостиницах были забронированы вскоре после того, как стало известно о дате саммита президентов России и США.

«Здесь вспомнили ковидный опыт и развернули ночной госпиталь для журналистов, — описывает впечатления специальный корреспондент »Ъ» Андрей Колесников. — Черные ширмы, образующие двухместные палаты...»

