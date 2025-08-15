ВС утвердил решение о выпуске в России аналогов «Оземпика» в обход патента

Апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу датской фармацевтической компании Novo Nordisk, обладающей патентом на препараты «Оземпик» и «Ребелсас». Решения, позволяющие российским компаниям использовать формулу без разрешения правообладателя, останутся в силе. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на определение суда.

Предметом спора стали распоряжения правительства № 3286-р от 15 ноября 2024 года и № 3930-р от 21 декабря 2024 года. Они позволяют госорганам выдавать лицензии российским производителям на использование запатентованных изобретений. Для этого должна существовать «крайняя необходимость». Она возникла для препаратов Novo Nordisk на основе действующего вещества семаглутид, которые используют для лечения сахарного диабета и ожирения. На прениях компания настаивала на том, что в России не было такой чрезвычайной ситуации, которая могла бы оправдать принудительное использование их разработок. Согласно Forbes, датчане также обратили внимание суда на то, что их не уведомили о принятии актов и не выплатили компенсацию.

Поставки «Оземпика» в Россию прекратились в 2023-м году, тогда же начали появляться российские аналоги. Сейчас принудительной лицензией на выпуск препаратов на основе семаглутида обладают компании «Герофарм», «Промомед», «ПСК-Фарма». Аптечные продажи их аналогов за первую половину 2025 года составили 12,5 млрд руб.