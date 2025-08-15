Минздрав Удмуртии прокомментировал информацию о приезде скорой через пять часов

Минздрав Удмуртии прокомментировал информацию о приезде скорой к спортсмену—подростку через пять часов после вызова. В ведомстве отметили, что сведения «частично не соответствуют действительности».

«Вызов поступил в 10:15, в 13:15 бригада была на месте. Повод к вызову "повышение температуры тела" не является экстренным, по закону он может быть обслужен в течение нескольких часов, в порядке очереди. На момент осмотра Т (температура.— "Ъ-Удмуртия") 37,5, представителю ребенка даны пояснения и рекомендации, предварительный диагноз, от предложенной госпитализации отказались. Угрозы жизни ребенка не было, состояние на момент осмотра удовлетворительное»,— гласит сообщение.

Напомним, информация о приезде бригады скорой помощи (СМП) к заболевшему спортсмену—подростку только через пять часов после вызова появилась в Telegram-канале Mash Iptash днем 14 августа. После публикации в СМИ информации о инциденте региональное СУ СКР организовало доследственную проверку.