СКР проверит данные о пятичасовой задержке приезда скорой к подростку в Ижевске

Региональное СУ СКР организовало доследственную проверку после публикации в СМИ информации о приезде бригады скорой помощи (СМП) к заболевшему спортсмену—подростку только через пять часов после вызова. Как пишет пресс-служба ведомства, несовершеннолетний прибыл в Ижевск из Казани для участия в спортивных сборах пловцов.

О долгом сроке прибытия бригады СМП днем 14 августа написал Telegram-канал Mash Iptash. «Остановились в комплексе Rustic.Sport. Ночью у одного из маленьких спортсменов подскочила температура. К утру она была уже 39,7 — тренеры срочно вызвали неотложку»,— говорится в сообщении. Долгую задержку, по словам наставников, диспетчер объяснила «завалом».

Мать несовершеннолетнего просила не давать подростку лекарства без контроля врачей, однако, указано в сообщении Telegram-канала, наставники «не выдержали и все-таки дали ребенку жаропонижающее». «Тренеры говорят, что фельдшеры даже не поставили предварительный диагноз — бегло осмотрели пациента, свалили все на иммунитет, а потом ушли фоткаться у бассейна»,— пишет Mash Iptash.

В СУ СКР добавили, что процессуальное решение будет принято после установления всех обстоятельств произошедшего.