Полет к губернатору
Последствия атаки ВСУ на Белгород 14 августа
14 августа ВСУ массово атаковали беспилотниками приграничные регионы РФ, в том числе Белгородскую область. В регионе за день, по предварительным данным, ранено девять мирных жителей, в том числе ребенок. Еще один гражданский погиб. Часть налета пришлась на здание правительства региона, повреждения получил в том числе кабинет губернатора. Последствия атаки украинских БПЛА по центру Белгорода и обстановка в нем — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
