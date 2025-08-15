Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полет к губернатору

Последствия атаки ВСУ на Белгород 14 августа

14 августа ВСУ массово атаковали беспилотниками приграничные регионы РФ, в том числе Белгородскую область. В регионе за день, по предварительным данным, ранено девять мирных жителей, в том числе ребенок. Еще один гражданский погиб. Часть налета пришлась на здание правительства региона, повреждения получил в том числе кабинет губернатора. Последствия атаки украинских БПЛА по центру Белгорода и обстановка в нем — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Предыдущая фотография
Запущенные ВСУ беспилотники в четверг, 14 августа, несколько раз атаковали центр Белгорода. Удары начались в районе 7 утра

Запущенные ВСУ беспилотники в четверг, 14 августа, несколько раз атаковали центр Белгорода. Удары начались в районе 7 утра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как минимум четыре раза БПЛА ударили в районе здания правительства Белгородской области

Как минимум четыре раза БПЛА ударили в районе здания правительства Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Только в центре Белгорода в результате утренних ударов пострадали три человека. Рядом со зданием правительства загорелась машина (место пожара — на фото). Местного жителя в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья доставили в областную клиническую больницу, третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги госпитализировали в городскую больницу №2

Только в центре Белгорода в результате утренних ударов пострадали три человека. Рядом со зданием правительства загорелась машина (место пожара — на фото). Местного жителя в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья доставили в областную клиническую больницу, третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги госпитализировали в городскую больницу №2

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В результате атаки украинских беспилотников был поврежден кабинет губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, об этом сообщил он сам во время пресс-конференции

В результате атаки украинских беспилотников был поврежден кабинет губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, об этом сообщил он сам во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В здании правительства есть разрушения на первом и последнем этажах. Из него были эвакуированы все сотрудники, кроме нескольких оперативных дежурных

В здании правительства есть разрушения на первом и последнем этажах. Из него были эвакуированы все сотрудники, кроме нескольких оперативных дежурных

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Всего в регионе за четверг, по предварительным данным, после ударов ВСУ ранено девять мирных жителей, в том числе ребенок. Погиб житель села Пристень Валуйского округа Белгородской области, чей автомобиль был атакован дронами

Всего в регионе за четверг, по предварительным данным, после ударов ВСУ ранено девять мирных жителей, в том числе ребенок. Погиб житель села Пристень Валуйского округа Белгородской области, чей автомобиль был атакован дронами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Белгород после атаки ВСУ 14 августа. Окна в жилом доме, заклеенные скотчем для защиты от ранений осколками стекла

Белгород после атаки ВСУ 14 августа. Окна в жилом доме, заклеенные скотчем для защиты от ранений осколками стекла

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Центр Белгорода вокруг здания правительства области и Соборной площади большую часть четверга был оцеплен военными, сотрудниками полиции и ГИБДД

Центр Белгорода вокруг здания правительства области и Соборной площади большую часть четверга был оцеплен военными, сотрудниками полиции и ГИБДД

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В Белгороде после ударов ВСУ закрыли несколько крупных торговых центров, парков и спорткомплекс. Как пояснил на пресс-конференции Вячеслав Гладков, ТРЦ будут закрыты до субботы включительно. На тот же срок прекращают работу уличные торговля и общепит

В Белгороде после ударов ВСУ закрыли несколько крупных торговых центров, парков и спорткомплекс. Как пояснил на пресс-конференции Вячеслав Гладков, ТРЦ будут закрыты до субботы включительно. На тот же срок прекращают работу уличные торговля и общепит

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Расположенные в зданиях кафе (за редким исключением на фото) остались открыты — предполагается, что во время атак в них смогут укрыться горожане беспилотников.

Расположенные в зданиях кафе (за редким исключением на фото) остались открыты — предполагается, что во время атак в них смогут укрыться горожане беспилотников.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Также в центре Белгорода укранские дроны повредили крыши многоэтажки, частного дома и торгового объекта. В одном из многоквартирных домов загорелся балкон. В соседнем доме были окна на нескольких этажах. Осколки посекли шесть автомобилей

Также в центре Белгорода укранские дроны повредили крыши многоэтажки, частного дома и торгового объекта. В одном из многоквартирных домов загорелся балкон. В соседнем доме были окна на нескольких этажах. Осколки посекли шесть автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Из-за атаки губернатор Вячеслав Гладков сначала отменил пресс-конференцию, которая планировалась на утро четверга, затем все же решил провести встречу с журналистами, но чуть позднее в этот день

Из-за атаки губернатор Вячеслав Гладков сначала отменил пресс-конференцию, которая планировалась на утро четверга, затем все же решил провести встречу с журналистами, но чуть позднее в этот день

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«С утра максимально ведется огонь по зданию правительства, сейчас, пока к вам ехал, к нам прилетело на последний этаж, очень сильное повреждение, все там, и первый этаж, и мой кабинет, и третий этаж,— сказал господин Гладков журналистам.— Это удар по гражданскому объекту. Там не было военных. Очевидно, что удар был нанесен исключительно с целью устрашения гражданского населения»

«С утра максимально ведется огонь по зданию правительства, сейчас, пока к вам ехал, к нам прилетело на последний этаж, очень сильное повреждение, все там, и первый этаж, и мой кабинет, и третий этаж,— сказал господин Гладков журналистам.— Это удар по гражданскому объекту. Там не было военных. Очевидно, что удар был нанесен исключительно с целью устрашения гражданского населения»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«Понимаем, что противник будет пытаться нанести удары по пунктам управления — прежде всего, гражданской власти»,— подчеркнул губернатор

«Понимаем, что противник будет пытаться нанести удары по пунктам управления — прежде всего, гражданской власти»,— подчеркнул губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Следующая фотография
1 / 18

Запущенные ВСУ беспилотники в четверг, 14 августа, несколько раз атаковали центр Белгорода. Удары начались в районе 7 утра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как минимум четыре раза БПЛА ударили в районе здания правительства Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Только в центре Белгорода в результате утренних ударов пострадали три человека. Рядом со зданием правительства загорелась машина (место пожара — на фото). Местного жителя в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья доставили в областную клиническую больницу, третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги госпитализировали в городскую больницу №2

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В результате атаки украинских беспилотников был поврежден кабинет губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, об этом сообщил он сам во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В здании правительства есть разрушения на первом и последнем этажах. Из него были эвакуированы все сотрудники, кроме нескольких оперативных дежурных

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Всего в регионе за четверг, по предварительным данным, после ударов ВСУ ранено девять мирных жителей, в том числе ребенок. Погиб житель села Пристень Валуйского округа Белгородской области, чей автомобиль был атакован дронами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Белгород после атаки ВСУ 14 августа. Окна в жилом доме, заклеенные скотчем для защиты от ранений осколками стекла

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Центр Белгорода вокруг здания правительства области и Соборной площади большую часть четверга был оцеплен военными, сотрудниками полиции и ГИБДД

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В Белгороде после ударов ВСУ закрыли несколько крупных торговых центров, парков и спорткомплекс. Как пояснил на пресс-конференции Вячеслав Гладков, ТРЦ будут закрыты до субботы включительно. На тот же срок прекращают работу уличные торговля и общепит

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Расположенные в зданиях кафе (за редким исключением на фото) остались открыты — предполагается, что во время атак в них смогут укрыться горожане беспилотников.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Также в центре Белгорода укранские дроны повредили крыши многоэтажки, частного дома и торгового объекта. В одном из многоквартирных домов загорелся балкон. В соседнем доме были окна на нескольких этажах. Осколки посекли шесть автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Из-за атаки губернатор Вячеслав Гладков сначала отменил пресс-конференцию, которая планировалась на утро четверга, затем все же решил провести встречу с журналистами, но чуть позднее в этот день

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«С утра максимально ведется огонь по зданию правительства, сейчас, пока к вам ехал, к нам прилетело на последний этаж, очень сильное повреждение, все там, и первый этаж, и мой кабинет, и третий этаж,— сказал господин Гладков журналистам.— Это удар по гражданскому объекту. Там не было военных. Очевидно, что удар был нанесен исключительно с целью устрашения гражданского населения»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«Понимаем, что противник будет пытаться нанести удары по пунктам управления — прежде всего, гражданской власти»,— подчеркнул губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov