Полет к губернатору

«С утра максимально ведется огонь по зданию правительства, сейчас, пока к вам ехал, к нам прилетело на последний этаж, очень сильное повреждение, все там, и первый этаж, и мой кабинет, и третий этаж,— сказал господин Гладков журналистам.— Это удар по гражданскому объекту. Там не было военных. Очевидно, что удар был нанесен исключительно с целью устрашения гражданского населения»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков