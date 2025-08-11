Полиция остановила свыше 140 нетрезвых водителей в Петербурге и Ленобласти

С 8 по 10 августа в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошел рейд по выявлению нетрезвых водителей. Сотрудники Госавтоинспекции остановили более 140 граждан, пренебрегших ПДД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В пресс-службе подразделения полиции добавили, что еще 80 человек отказались пройти медицинское освидетельствование. По итогу зафиксировано 220 случаев нетрезвого вождения.

На нарушителей составили административные протоколы. Водителям грозит штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение права управления на срок до двух лет. Сотрудники ведомства также пресекли свыше 15 фактов повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Татьяна Титаева