Россияне стали реже покупать жилье за границей для релокации

На рынке зарубежной недвижимости упала доля покупок, совершаемых для релокации из России. В июле 2025 года она сократилась до 59% — на четыре процентных пункта год к году, следует из данных сервиса Prian.

Другие участники рынка также фиксируют падение спроса на покупку недвижимости за рубежом для дальнейшего переезда. По данным Tranio, c этой целью, а также для получения вида на жительство (ВНЖ) или гражданства, было совершено 32,53% сделок, в прошлом году показатель составлял 37,76%. Согласно Nevestate, эта доля упала на 8% за год. А в Golden Brown сообщили, что запросы на покупку жилья для релокации в Европу сократились до минимума, в Турцию — на 40% год к году.

Собеседники «Ъ» объясняют тренд завершением волн релокации последних нескольких лет. Другое объяснение: рост доли покупателей, выбирающих недвижимость за рубежом в качестве места для отдыха — «дальней дачи». По данным Prian, это 25% сделок, на пять процентных пунктов больше год к году. Самые популярные направления: Турция, Грузия и страны Юго-Восточной Азии.

Процент покупающих жилье за границей для получения доходов с последующей сдачи в аренду остается на том же уровне — 16% (при 17% в прошлом году). В этом сегменте наиболее востребована недвижимость в Таиланде, Индонезии, ОАЭ, Кипре и Турции — в странах, популярных среди российских туристов.

Подробнее о трендах на рынке зарубежной недвижимости — в материале «Широты открывают возможности».