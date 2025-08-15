Широты открывают возможности

Интерес граждан России к покупке недвижимости за рубежом для дальнейшего переезда снижается. Сейчас с этой целью активы подбирают 59% покупателей против 63% годом ранее. Волна переездов завершилась, и потребители возвращаются к более привычным моделям сделок. Их ключевым мотивом чаще становятся инвестиции или покупка «дальней дачи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Доля россиян, приобретающих недвижимость за рубежом с целью переезда, в июле 2025 года составила 59%, сократившись на четыре процентных пункта год к году, подсчитал сервис поиска объектов Prian. По данным Tranio, на долю целей для переезда, получения вида на жительство (ВНЖ) или гражданства пришлось 32,53% сделок, в то время как прошлом году — 37,76%. Гендиректор Golden Brown Татьяна Бурлаковская говорит, что количество запросов на покупку недвижимости для релокации в Европу сократилось до минимума, в Турцию — на 40% год к году. Основатель Nevestate Екатерина Никитина отметила снижение числа сделок для переезда на 8% за год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Снижение спроса на недвижимость для переезда эксперт Prian Филипп Березин связывает с завершением волн релокации: пик спроса пришелся на вторую половину 2022 года. Дополнительным фактором в случае с Турцией, по мнению госпожи Бурлаковской, могло стать ужесточение миграционных правил и ограничения по оформлению ВНЖ. Пик спроса релокантов в Европу был в 2023 году, сейчас на рынке откат, считает она.

Госпожа Никитина говорит, что до начала боевых действий на Украине основными целями приобретения зарубежной недвижимости были отдых, инвестиции, возможность будущего оформления ВНЖ для детей. «В массовом сегменте не было тренда на тотальную эмиграцию»,— говорит она. В сегменте покупателей с высокими бюджетами ситуация кардинально поменялась. Если раньше клиенты смотрели на диверсификацию капитала и резидентства как на фактор снижения рисков, теперь ситуация обратная, говорит управляющий партнер Trophy Assets Наталья Круглова. Часть обеспеченной аудитории, по ее мнению, нацелена на возврат капиталов в Россию.

Покупателей-релокантов также становится меньше за счет увеличения доли клиентов, выбирающих недвижимость для отдыха. С этой целью в июле были готовы заключать сделки 25% клиентов, отмечают в Prian. Год к году значение выросло на пять процентных пунктов. «Дальние дачи», по словам господина Березина, чаще всего выбирают в Турции, Грузии, странах Юго-Восточной Азии. В Tranio тоже фиксируют растущий интерес к зарубежной недвижимости для отдыха. С этой целью в 2025 году, по данным сервиса, заключены 19,77% сделок.

Доля покупателей-инвесторов на рынке зарубежной недвижимости, по подсчетам Prian, составляет 16%. Это примерно соответствует показателю прошлого года — 17%. Показатель остается стабильным, небольшое снижение объясняется высокими ставками по депозитам в России и сложностями с заключением сделок за рубежом, считает господин Березин. Хотя аналитики Tranio, напротив, фиксируют увеличение доли инвестиционных сделок. Например, 13% покупателей в этом году приобретали активы для последующей сдачи в аренду.

Наиболее востребованными странами с точки зрения инвестиций в зарубежную недвижимость в Tranio называют Таиланд, Индонезию, ОАЭ, Кипр и Турцию. Сильные позиции Юго-Восточной Азии в сегменте управляющий партнер Tranio Михаил Буланов связывает с низким порогом входа и востребованностью направления у туристов. Эти факторы обеспечивают потенциально высокую доходность вложений.

Филипп Березин не исключает, что в дальнейшем интерес к зарубежной недвижимости для релокации продолжит снижаться. Решающую роль будет иметь геополитическая обстановка, убежден эксперт.

Александра Мерцалова