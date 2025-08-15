В Казани средняя цена квадратного метра в новостройке за год выросла на 18,7%

Казань вошла в топ российских городов, где больше всего за год увеличилась средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройке. Рост цены в столице Татарстана составил 18,7%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию «Этажи».

Согласно исследованию, на первом месте по росту средней стоимости «квадрата» в новостройке находится Челябинск с показателем 18,9%. После Казани в рейтинге городов расположились Омск (+17,5%), Пермь (+14,8%) и Воронеж (+12,6%). Для сравнения, в Москве за год рост цены квадратного метра нового жилья составил 9,9%, а в Санкт-Петербурге — 4,1%.

Ранее глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в первом полугодии 2025 года объем выдач ипотек сократился на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты прогнозируют восстановление рынка не ранее 2026 года.

Подробнее — в материале «Госпожа выдача».

Диана Соловьёва