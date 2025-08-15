Руководителя юрфирмы Абакана ждет суд за обман клиентов

Горсуд Абакана рассмотрит уголовное дело главы юридической компании, который обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, наказание по ней — до шести лет лишения свободы). Об этом сегодня рассказали в прокуратуре Хакасии. В ведомстве не назвали фамилию адвоката, по данным источников, речь идет о Михаиле Антоневиче, бывшем советнике главы республики.

По материалам управления Следственного комитета, в конце 2024 года к директору юрфирмы обратились жительница Саяногорска и ее сын. Им потребовалась консультация по вопросу наследования имущества умершего сожителя женщины. Узнав, что правоохранители проводят проверку по факту смерти мужчины, адвокат обманул клиентов. Им он сообщил, что следователи завели уголовное дело об убийстве, в котором подозревают сожительницу. Юрист пообещал решить вопрос о прекращении дела, попросив за свои услуги 300 тыс. руб. Получив требуемую сумму, он присвоил деньги.

В июне 2025 года юриста задержали. Как сообщили в следственных органах, адвокат полностью признал вину и возместил ущерб клиентам.

Илья Николаев